Nella notte si è verificato un forte nubifragio sull’Appennino, con fiumi che hanno superato i livelli di guardia. Le precipitazioni intense hanno causato allagamenti e danni in alcune aree della regione. Non sono stati segnalati feriti, ma numerose strade sono state chiuse per sicurezza. Le autorità monitorano ancora le zone più colpite e stanno valutando eventuali interventi di emergenza. La situazione rimane sotto osservazione.

Prato, 3 giugno 2026 – Che i numeri fossero eccezionali lo si poteva capire da un rapido sguardo sul Bisenzio nel tratto cittadino, alle porte del centro di Prato: martedì sera era in abito estivo, se non in secca comunque piuttosto magro, mentre al mattino si è svegliato talmente gonfio che la pista ciclabile sul lato sinistro era invasa dal fango e l’argine del lato destro zuppo come accade di solito dopo giorni e giorni di pioggia autunnale. I livelli di guardia. In effetti i dati pluviometrici sono impressionanti: in poco più di un’ora un temporale “violentissimo” (l’aggettivo è della Protezione civile pratese) ha scaricato sull’Appennino pratese-pistoiese una quantità d’acqua spaventosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pauroso nubifragio nella notte sull’Appennino, fiumi oltre i livelli di guardia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Notte sull’Aserei, un progetto per valorizzare il patrimonio naturale e umano in AppenninoDurante la notte, l’area dell’Aserei è stata teatro di un progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio naturale e umano dell’Appennino.

Maltempo, torna il tempo bello: oltre 50 centimetri di neve sull'appenninoDopo giorni di maltempo, il cielo si schiarisce e si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche.