milano violento nubifragio dopo il gran caldo

Giovedì sera, Milano è stata colpita da un forte nubifragio, poco dopo le 19, in seguito a una giornata caratterizzata da caldo estivo con temperature che hanno toccato i 34 gradi. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in diverse zone della città. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti, ma sono stati registrati problemi alla viabilità e danni a alcune strutture.

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano giovedì, dopo le 19, dopo un’altra giornata di caldo estivo con il termometro che ha raggiunto i 34 gradi. I cittadini sono stati sorpresi dall’acquazzone, come si vede nelle immagini girate in Viale Marche, sulla circonvallazione esterna. Ma secondo le previsione meteo il gran caldo che ha anticipato l’estate dovrebbe durare almeno fino a lunedì 1 giugno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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