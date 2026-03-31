Mercoledì 1 aprile alle 20.30, all’Allianz Cloud, si svolge la gara di ritorno della finale di Challenge Cup maschile tra Allianz Milano e Lindemans Aalst. La squadra milanese, guidata da Roberto Piazza, cerca di conquistare il trofeo europeo, dopo aver disputato la partita di andata contro i belgi. Per vincere, sarà necessario vincere due set nella partita di ritorno.

Allianz Milano a un passo dalla storia. Mercoledì 1 aprile alle 20.30, all’ Allianz Cloud, la formazione di Roberto Piazza ospita i belgi del Lindemans Aalst nel ritorno della finale di Challenge Cup maschile, con in palio un trofeo europeo che per il club meneghino avrebbe un peso enorme. Il successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata in Belgio ha infatti indirizzato con decisione il duello, consegnando a Milano un margine prezioso in vista dell’ultimo atto. Il quadro della sfida è piuttosto chiaro: Milano vincerebbe la coppa in caso di successo con qualsiasi punteggio, ma anche in caso di sconfitta al tie-break, dunque con il 2-3. Se invece il Lindemans Aalst dovesse imporsi con il punteggio di 3-0 o 3-1, allora sarebbe necessario ricorrere al golden set per assegnare il trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Allianz Milano, una notte per la storia: con l’Aalst servono due set per alzare la Challenge Cup

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