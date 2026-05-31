Sogno promozione Dall’Union alla Kabel Ecco chi tenta il ‘salto’

Due squadre di calcio a 5 e hockey, e una di pallamano, sono impegnate in gare decisive per la promozione. La prima punta alla salita in serie superiore, mentre le altre cercano di ottenere punti fondamentali in vista dei playoff. Le partite si svolgono in diverse città e sono decisive per il passaggio di categoria. Nessuna delle formazioni ha ancora ottenuto il risultato, ma tutte sono in corsa per il salto di livello.

Siamo purtroppo lontani dagli "anni d’oro" dei primi del 2000, quando Prato sedeva in alcune discipline al tavolo delle grandi d’Italia e vinceva Scudetti (pallamano, calcio a 5, hockey) o comunque li sfiorava di un niente (rugby). Ma l’impegno e la determinazione delle società sportive pratesi resta costante ed anche in questo finale di stagione ci sono ancora formazioni che lottano per salire di livello in molteplici discipline. Cominciamo dalla pallacanestro: l’Union Basket Prato, dopo aver dominato la "regular season" del campionato di Serie C, ha battuto anche Livorno e si è qualificata alla finalissima dei playoff. Spareggi-promozione ai quali erano approdati anche i Dragons, prima di essere eliminati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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