Il GIP di Roma ha archiviato l’inchiesta sul bilancio 2022 della Juventus, respingendo la richiesta di proseguire l’indagine. La società non risulta mai essere stata indagata nel procedimento, secondo quanto stabilito dal giudice. La decisione conclude il capitolo giudiziario relativo a questa vicenda e si basa sulla richiesta presentata dai pubblici ministeri.

di Luca Fioretti Il Giudice per le Indagini Preliminari accoglie la richiesta dei PM: la società bianconera non è mai stata indagata nel procedimento. Arriva una svolta definitiva sul fronte extra-campo per la Vecchia Signora, che si mette alle spalle una delle ultime pendenze cronache legate alle passate gestioni societarie. Il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento originatosi dalle indagini relative al bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. A comunicarlo ufficialmente è stato lo stesso club bianconero tramite una nota, specificando come il provvedimento del giudice ponga fine a un filone investigativo che si trascinava ormai da diversi anni.... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus, si chiude il capitolo giudiziario: il GIP di Roma archivia l’inchiesta sul bilancio 2022

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