Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha deciso di archiviare l’inchiesta riguardante il caso Unabomber, riaperta nel 2022. La chiusura del procedimento arriva dopo una nuova fase investigativa, che ha portato alla conclusione delle attività di indagine. Questa decisione mette fine a uno dei procedimenti più complessi e discussi degli ultimi anni in Italia, senza ulteriori sviluppi o processi in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Chiuso il procedimento dopo la nuova fase investigativa. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento legato al caso Unabomber, chiudendo così una delle indagini più complesse e discusse degli ultimi anni in Italia. L’inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla Procura di Trieste con l’obiettivo di approfondire nuovi elementi e verifiche scientifiche. La posizione della difesa e la chiusura del caso. A rendere nota la decisione è stato il legale di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, che ha sottolineato come il procedimento si sia concluso in maniera definitiva, senza alcuna dichiarazione di prescrizione.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Unabomber, il Gip di Trieste archivia l’inchiesta riaperta nel 2022

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