Caso Unabomber il gip archivia l' inchiesta | non esiste un colpevole
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha deciso di archiviare l'inchiesta sul caso Unabomber, senza individuare un colpevole. La vicenda riguarda il sospetto coinvolgimento di un sospetto in una serie di attentati con ordigni esplosivi tra il 1994 e il 2006 nel Nord-Est d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il procedimento giudiziario aperto in precedenza.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha decretato la parola fine sulla nuova inchiesta legata a “Unabomber”, il misterioso bombarolo che tra il 1994 e il 2006 ha seminato il terrore nel Nord-Est d'Italia. Il procedimento è stato ufficialmente archiviato. Si chiude così.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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