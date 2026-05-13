Caso Unabomber il gip archivia l' inchiesta | non esiste un colpevole

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha deciso di archiviare l'inchiesta sul caso Unabomber, senza individuare un colpevole. La vicenda riguarda il sospetto coinvolgimento di un sospetto in una serie di attentati con ordigni esplosivi tra il 1994 e il 2006 nel Nord-Est d’Italia. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il procedimento giudiziario aperto in precedenza.

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