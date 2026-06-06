Juve contatto con Maignan | l' addio di Allegri e il momento no del Milan aprono lo scenario

La Juventus ha ripreso i contatti con il portiere francese, con un sondaggio effettuato lo scorso autunno. La decisione dell'allenatore di lasciare e il momento difficile del Milan potrebbero favorire il ritorno di interesse. La trattativa, che era rimasta in stand-by, potrebbe ora riaccendersi. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le mosse del club bianconero indicano un possibile rilancio della candidatura.

La Juventus ha scoperto con chi debutterà in campionato, ma non ancora chi schiererà tra i pali il 23 agosto a Frosinone. L’unica certezza è che il primo portiere bianconero nel 2025-26 non sarà più Michele Di Gregorio. A confermarlo una volta di più sono i movimenti dell’ad Damien Comolli e dei suoi collaboratori. I dirigenti hanno garantito a Luciano Spalletti colpi in tutti i reparti, ma principalmente in attacco e in porta. Contatti, sondaggi e incontri proseguono dopo il dietrofront del Liverpool su Alisson, da mesi promesso sposo della Signora ma congelato negli ultimi giorni a causa del muro inglese. Spalletti non l’ha presa bene, però in cuor suo spera ancora in un miracolo. Comolli deve essere più pragmatico e pratico e così da una settimana ha cominciato a guardarsi intorno puntando i radar su i numeri uno esperti e in qualche modo raggiungibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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