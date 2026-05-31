Un portiere da 25 milioni di euro, specializzato nelle parate sui rigori, è stato individuato come possibile sostituto di un attuale numero uno. La decisione di esonerare l’allenatore ha portato a una revisione delle scelte tecniche e dei ruoli del team. La trattativa per il nuovo portiere si concentra sulla volontà di rafforzare la linea difensiva, in attesa di sviluppi ufficiali.

La radicale epurazione dei quadri dirigenziali e tecnici voluta dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, sta per innescare un effetto domino di proporzioni strutturali sulla rosa del Milan. Il licenziamento in tronco del tecnico Massimiliano Allegri e dello storico preparatore dei portieri Claudio Filippi non ha soltanto aperto un vuoto di potere a Casa Milan, ma rischia di compromettere la permanenza a lungo termine di uno dei pilastri dello spogliatoio: Mike Maignan. L'estremo difensore francese (classe 1995) aveva siglato lo scorso gennaio un rinnovo contrattuale con scadenza fissata al 30 giugno 2031. Tuttavia quella scelta era stata fortemente condizionata dal totale feeling umano e metodologico che aveva con Allegri e Filippi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’addio di Allegri gela Maignan: spunta il sostituto da 25 milioni che para i rigori

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