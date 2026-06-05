La Juventus sta valutando l’ingaggio di un attaccante norvegese, con primi approcci positivi tra l’agente del giocatore e i dirigenti. Il giocatore sarebbe interessato al progetto bianconero. Intanto, si prevede un incontro con il Paris Saint-Germain riguardo a un altro attaccante, ma anche il nome di Sorloth è stato considerato come possibile alternativa. Presto si attende un contatto ufficiale tra il club e il giocatore, che ha già mostrato interesse per la società.

di Luca Fioretti Vertice in arrivo con il PSG per Kolo Muani, ma spunta la candidatura di Sorloth: primi approcci positivi con l’agente del norvegese. La Juventus accelera per ridisegnare completamente il proprio attacco dopo l’addio ufficiale di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la strategia della dirigenza bianconera prevede l’innesto di ben due tasselli nel reparto avanzato, e in queste ore i radar della Continassa si sono accesi con decisione su una doppia pista internazionale. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Il nome in cima alla lista per accessibilità resta quello di Randal Kolo Muani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Avanza Sorloth per l’attacco della Juve: norvegese intrigato dal progetto, presto il contatto con l’Atletico

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