Jessica Moretti e quel messaggio ai dipendenti | Attenti alle stelline luminose se stanno in alto il Constel brucerà

Repubblica riporta oggi un messaggio che incastrerebbe i coniugi Moretti nella vicenda di Crans Montana. Risale al 13 dicembre 2019 e lo ha inviato Jessica in una chat con i dipendenti: «Se vogliono le stelline luminose, fate molta attenzione, aspettate che si spengano perché se cadono, sul divano o sul pavimento, o se le tengono in alto e bruciano la schiuma sul soffitto, il Constel brucerà .». Per la procura di Sion questo potrebbe inquadrare la consapevolezza della pericolosità della situazione tra i titolari del pub, dove a Capodanno sono morti 41 ragazzi e 115 sono rimasti feriti. Le coreografie, il ricordo della cameriera Cyan e Jessica Moretti scoppia a piangere. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JESSICA MORETTI, IL GESTO CHOC RIPRESO DALLE TELECAMERE MENTRE SI CONSUMAVA LA TRAGEDIA

Notizie e thread social correlati

Il video della strage di Capodanno. Jessica Moretti tra i primi a fuggireUn video mostra Jessica Moretti tra le prime persone a scappare dalla scena della strage di Capodanno, lasciando il suo veicolo, un Constellation, a...

Lothar Matthaus spegne 65 candeline, il messaggio del club: “Una delle icone più luminose”Oggi il mondo del calcio celebra il 65° compleanno di Lothar Matthaus, considerato una delle figure più rappresentative della storia sportiva della...

Temi più discussi: Crans-Montana, il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti. Ci hanno distrutti; Crans-Montana, Jessica Moretti accusata anche di falso documentale; Crans-Montana, trovato un conto segreto di Jessica Moretti; Strage di Crans-Montana: fattura sospetta, Moretti indagata per falso.

Crans-Montana, oggi l'interrogatorio dei Moretti. Jessica: 'Contro di noi falsità, ci hanno distrutti' reddit

Crans Montana, le chat di Jessica Moretti: Attenti alle candele, possono bruciare il Constellation. In un video gli ultimi istanti in vita di Chiara CostanzoI proprietari del Constellation inciampano su una fattura falsa. Non una fattura qualsiasi, ma quella relativa all'acquisto, nel 2015, della schiuma fono assorbente che è andata a ... leggo.it

Crans Montana, Jessica Moretti accusata anche di falso documentaleL’ipotesi riguarda le irregolarità della fattura per l’acquisto della famigerata schiuma che ha preso fuoco la notte di Capodanno ... rainews.it