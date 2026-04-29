Un video mostra Jessica Moretti tra le prime persone a scappare dalla scena della strage di Capodanno, lasciando il suo veicolo, un Constellation, a pochi secondi dall'inizio dell'incidente. Nel filmato si vede chiaramente la fuga rapida di Moretti, che si allontana mentre altri si fermano o cercano di mettersi in salvo. La registrazione è stata diffusa nelle ultime ore e riprende i momenti immediatamente successivi all’attacco.

Ha impiegato un minuto a scappare, lasciandosi alle spalle l’inferno del suo Constellation. È su Jessica Moretti che si è concentrata l’attenzione delle parti civili, nell’inchiesta sulla strage di Capodanno, che martedì hanno potuto esaminare le registrazioni delle 14 videocamere di sorveglianza interne al discobar di Crans-Montana, nei minuti in cui è divampato l’incendio dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Nella sequenza, montata dagli investigatori, risulta infatti che la proprietaria del locale prima organizza il corteo di bottiglie di Champagne con le candele pirotecniche, accendendone una assieme ai suoi dipendenti, poi è tra le prime a scappare dal Constellation dopo l’innesco dell’incendio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il video della strage di Capodanno. Jessica Moretti tra i primi a fuggire

Crans Montana, Jessica Moretti sarebbe scappata dal rogo - Ore 14 del 07/01/2026

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