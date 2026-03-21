Lothar Matthaus spegne 65 candeline il messaggio del club | Una delle icone più luminose

Oggi il mondo del calcio celebra il 65° compleanno di Lothar Matthaus, considerato una delle figure più rappresentative della storia sportiva della sua squadra. La società ha inviato un messaggio di auguri dedicato a lui, definendolo “una delle icone più luminose”. Matthaus, ex calciatore e capitano, ha lasciato un segno indelebile nel club e nel panorama calcistico internazionale.

Lothar Matthaus. Il mondo nerazzurro si stringe oggi attorno a una delle leggende più iconiche della propria storia: Lothar Matthaus spegne 65 candeline. L’ Inter ha voluto omaggiare il fuoriclasse tedesco con un comunicato ufficiale colmo di stima, definendolo un esempio di “ carisma, leadership e qualità totale “. Arrivato a Milano nell’estate del 1988, il centrocampista non ha impiegato molto a scalare le gerarchie del calcio italiano, diventando in breve tempo il motore inarrestabile di una squadra destinata a restare negli annali. In quattro stagioni indimenticabili, Matthaus ha collezionato 153 presenze e 53 gol, numeri impressionanti per un giocatore che partiva dalla mediana ma che sapeva essere letale come un attaccante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Milan, Bartesaghi spegne 20 candeline: gli auguri del club rossonero!MILAN, ITALY - DECEMBER 14: Davide Bartesaghi of AC Milan celebrates scoring his team's second goal during the Serie A match between AC Milan and US... Leggi anche: FC 26 SBC ICONA FUT Birthday: Lothar Matthäus (91) – La leggenda definitiva Una raccolta di contenuti su Lothar Matthaus Matthaus spegne 65 candeline, gli auguri dell'Inter: Resta una delle icone più luminose della nostra storiaCarisma, leadership e qualità totale sono le caratteristiche di Lothar Matthäus che sottolinea l'Inter nel comunicato pubblicato oggi nel giorno del 65esim compleanno del tedesco, che resta una del ... msn.com Lothar Matthaus, i 65 anni dell’uomo d’acciaio che fermò Maradona e sfidò gli olandesiFu il trascinatore dell'Inter dei record, pallone d'oro nel 1990. Le lotte con l'amico Diego e i testa a testa con il Milan di Sacchi: «Affrontarli mi costringeva a superare i miei limiti» ... corriere.it