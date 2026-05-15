L’Italia firma il bis contro la Francia | Manfredini e Adigwe promosse in amichevole Fersino solida
L’Italia ha vinto la seconda amichevole contro la Francia, con un punteggio di 3-0 (26-24; 25-14; 25-18) al PalaIgor di Novara, confermando il risultato della partita precedente a Biella. Durante l’incontro, sono state promosse in campo due giovani giocatori, Manfredini e Adigwe, mentre Fersino si è distinto per la sua solidità in ricezione e difesa. La sfida si è svolta senza ulteriori eventi significativi, con l’Italia che ha mantenuto il vantaggio in tutte e tre le serie.
L’Italia ha sconfitto la Francia con un netto 3-0 (26-24; 25-14; 25-18) nella seconda amichevole stagionale andata in scena al PalaIgor di Novara, replicando il successo ottenuto ieri sera con il massimo scarto sempre contro le transalpine a Biella. La nostra Nazionale di volley femminile prosegue in maniera brillante in questa fase di rodaggio, pensata per lanciare nuovi elementi e per testare degli esperimenti tecnico-tattici in vista degli appuntamenti più importanti di questa stagione. In questa fase sono assenti diverse big come l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, la palleggiatrice Alessia Orro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
L’Italia schiaccia la Francia in amichevole, Velasco apre la stagione col sorriso. Adigwe tonica, Manfredini brillanteL’Italia ha sconfitto la Francia con un secco 3-0 (25-18; 25-17; 25-14) nell’amichevole andata in scena a Biella, incominciando con una vittoria la...
LIVE Italia-Francia 3-0, Amichevole volley femminile in DIRETTA: bis delle giovani azzurre contro le transalpineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 CHIUDE CON L’ACE MANFREDINI: 3-0 ITALIA! 24-18 Battuta velenosa di Manfredini: sei match point...
Oggi celebriamo la Giornata dell’Europa. Un progetto costruito su stabilità, crescita e cooperazione tra i popoli. Guido Carli ha contribuito con determinazione a questo percorso, fino alla firma del Trattato di Maastricht per l’Italia. x.com
FIRMA PER LA NEUTRALITÀ DELL'ITALIA. PER LA PACE CONTRO LA GUERRA. (gentilmente condividi e diffondi da ora) https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/6500011 facebook