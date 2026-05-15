L’Italia firma il bis contro la Francia | Manfredini e Adigwe promosse in amichevole Fersino solida

L’Italia ha vinto la seconda amichevole contro la Francia, con un punteggio di 3-0 (26-24; 25-14; 25-18) al PalaIgor di Novara, confermando il risultato della partita precedente a Biella. Durante l’incontro, sono state promosse in campo due giovani giocatori, Manfredini e Adigwe, mentre Fersino si è distinto per la sua solidità in ricezione e difesa. La sfida si è svolta senza ulteriori eventi significativi, con l’Italia che ha mantenuto il vantaggio in tutte e tre le serie.

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