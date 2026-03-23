Primario di chirurgia pediatrica Mangialardi | Passaggio gestito in modo pessimo Protesta anche Italia Viva

Italia Viva Marche si unisce all’appello lanciato dai nove primari delle unità operative di pediatria di tutta la regione Domani, martedì, si svolgerà una seduta del Consiglio regionale interamente dedicata alla sanità: sarà l’occasione per ridiscutere nuovamente le tante criticità emerse in questi anni, Tra queste anche la questione della chirurgia pediatrica dell'ospedale di Torrette. A protestare è l'esponente di centro-sinistra Maurizio Mangialardi: “Avevamo più volte avvertito la Giunta Acquaroli e l’allora assessore Saltamartini delle gravi difficoltà in cui sarebbe incorso il reparto a seguito delle dimissioni del primario Marco Pozzi (2023). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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