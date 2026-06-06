Italia esplode una palazzina all’alba | la tragedia in un attimo

Un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina all’alba in una località della provincia di Fermo. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, causando danni alla struttura. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’esplosione o sul numero di feriti o vittime. Le autorità stanno intervenendo sul posto per le operazioni di soccorso e per valutare la dinamica dell’incidente.

Un’improvvisa esplosione ha causato il crollo di una palazzina nelle prime ore del mattino a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. L’episodio è avvenuto in via Trentino poco dopo le 5. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione potrebbe essere riconducibile allo scoppio di una bombola di gas. Il bilancio provvisorio è di una vittima e due feriti, mentre proseguono le verifiche per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Esplode palazzina: il dramma all’alba. L’allarme è stato lanciato da più segnalazioni arrivate al numero unico per le emergenze 112 dalla zona a ridosso della statale Adriatica. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Terribile esplosione poco fa a.. Altro...

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