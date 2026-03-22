Roma esplode una bombola a gas | crolla una palazzina Due feriti gravi e 70 evacuati

A Roma, in via Tavagnasco a Ponte Galeria, una palazzina è crollata dopo un’esplosione causata da una bombola a gas. L’incidente ha provocato due feriti gravi e l’evacuazione di circa 70 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

Una palazzina è crollata in seguito a un’esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. L’esplosione ha coinvolto tre villette, distruggendo tutte le pareti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Roma, esplode una bombola a gas: crolla una palazzina. Due feriti gravi e 70 evacuati Articoli correlati Esplosione a Roma: crolla una palazzina a Piana del Sole, due feriti. Ipotesi fuga di gas da una bombolaUna violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in località Piana del Sole, nella zona di Ponte Galeria, a Roma. Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma. Tutti gli aggiornamenti su Roma esplode una bombola a gas crolla... Temi più discussi: Esplosione a Roma, morti due anarchici; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba. Tajani: Clima di tensione; Il tetto del casolare crolla dopo un'esplosione: morti un uomo e una donna; Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bomba. Roma, esplode una bombola GPL in una palazzina che poi crolla: 2 feriti recuperati dalle macerieUna palazzina è crollata in seguito a un'esplosione avvenuta alle 12:50 di domenica 22 marzo nella zona di Ponte Galeria a Roma, nella periferia Ovest. Sarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl ... msn.com Esplosione di una bombola di gas distrugge 3 villette: estratte 2 persone dalle macerie, 70 evacuati VIDEOSarebbe stata l'esplosione di una bombola di gpl a far crollare una palazzina in via Tavagnasco, in zona Piana del Sole a Roma. Lo rendono noto i vigili del fuoco. L'esplosione ... ilgazzettino.it ULTIM'ORA - Esplosione a Roma, crollate due palazzine https://cityne.ws/eIYnd facebook A pochi chilometri da Roma, la Riserva Naturale della Marcigliana conserva un paesaggio che sembra appartenere a un’altra epoca. Oltre 4mila ettari custodiscono uno dei tratti più autentici della campagna romana. Info ow.ly/7OSk50YwUJv #Allascopert x.com