Esplode una palazzina a Roma ci sono feriti Una settantina di persone in strada

Una palazzina in via Tavagnasco, nella zona di Ponte Galeria a Roma, è crollata a seguito di un’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Ci sono persone ferite e circa settanta cittadini sono rimasti in strada dopo il crollo. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono in corso.

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione nella zona di Ponte Galeria a Roma. È accaduto in via Tavagnasco. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato tre edifici. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si registrano due feriti gravi e una settantina di persone in strada. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esplode una palazzina a Roma, ci sono feriti. Una settantina di persone in strada Articoli correlati Verona, esplode una palazzina a Negrar. Ci sono feritiLa deflagrazione partita dal primo piano, poi la palazzina si sarebbe accartocciata su se stessa. Esplosione a Roma, crolla una palazzina: due feriti gravi e più di 70 persone in stradaUn boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma. Autobotte esplode sulla A1 vicino Teano: l'onda d'urto sfascia le vetrine del vicino Autogrill Una selezione di notizie su Esplode una palazzina a Roma ci sono... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, anarchici pro Cospito morti nel crollo al Parco degli Acquedotti; Il tetto del casolare crolla dopo un'esplosione: morti un uomo e una donna; Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma: crollato un casale abbandonato, due morti. Erano anarchici, confezionavano una bomba. Tajani: Clima di tensione. Esplode una palazzina a Negrar, nel Veronese. 1 morto e tre feritiForse una bombola di gas all'origine del disastro, il morto è il 68enne Bruno Savoia. Una decina di persone evacuate e ospiti dei loro familiari Un'esplosione, causata forse dal malfunzionamento di ... rainews.it Esplode una palazzina nel Veronese: un morto e tre feritiUna persona è stata estratta senza vita dalle macerie di una palazzina di Prun di Negrar, in provincia di Verona. L'edificio era esploso nel pomeriggio. La vittima è un uomo, individuato sotto la ... avvenire.it ROMA, ESPLODE UN CASALE ABBANDONATO, MORTI DUE ANARCHICI. L'IPOTESI CHOC: PREPARAVANO UNA BOMBA PER UN ATTENTATO | di Massimo Balsamo Due persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un ca facebook La aspetti tutto l'inverno, e d'improvviso esplode in una nuvola rosaÈ ufficialmente iniziata la stagione della fioritura! Ph. 01 cadegnani Ph. 02 mile_di87 Ph. 03 marmony85 | #inEmiliaRomagna #VisitEmiliaRomagna x.com