L’intrigo Greenwood scuote il mercato della Roma | l’ombra dell’Atletico Madrid sul preferito di Gasperini

La Roma sta affrontando difficoltà nella trattativa per Mason Greenwood, il giocatore scelto per rinforzare l’attacco. La società si è scontrata con l’interesse di un club spagnolo, che avrebbe manifestato un’offerta concreta. La negoziazione si sta protraendo, mentre il giocatore è al centro di un confronto tra le parti coinvolte. La trattativa resta aperta, senza che siano stati annunciati sviluppi ufficiali.

La Roma si trova a fare i conti con un ostacolo di altissimo livello nella corsa a Mason Greenwood, l’obiettivo primario identificato dalla dirigenza per rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno da tempo avviato i contatti per l’attaccante di proprietà del Marsiglia, ma nelle ultime ore lo scenario si è complicato a causa del prepotente inserimento dell’ Atletico Madrid. A rivelare i dettagli di questo intreccio internazionale è l’indiscrezione lanciata dal portale spagnolo elgoldigital.com, secondo cui i Colchoneros avrebbero individuato nel talento inglese il profilo ideale da regalare a Diego Simeone, trasformando una trattativa che sembrava indirizzata in un vero e proprio braccio di ferro europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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