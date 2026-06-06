Due amministrazioni comunali sono state sciolte a causa di infiltrazioni mafiose, segnando il terzo caso nella storia e il secondo consecutivo nel 2022. I sindaci dei territori coinvolti hanno espresso amarezza e definito ingiusto il provvedimento, sottolineando la loro percezione di vivere in comunità rispettabili. L’ex sindaco di uno dei Comuni ha difeso la città, affermando che si tratta di una comunità perbene che non merita questa situazione.

"Siamo una città perbene, c’è amarezza". L’ex sindaco Corrado Cuccurullo (foto) difende la comunità di Torre Annunziata dopo il nuovo scioglimento per camorra del Comune – il terzo nella storia, il secondo consecutivo dopo quello del 2022 – che scuote la politica campana. Giovedì sera la stessa misura è stata decisa dal Consiglio dei ministri per un’altra amministrazione locale, quella di Sarno (Salerno), facendo così salire a quattro, sui cinque di tutta Italia, gli scioglimenti di enti locali in Campania dall’inizio dell’anno per infiltrazioni della criminalità organizzata. Che su Torre Annunziata si stessero addensando ombre pesanti era chiaro da un mese, dopo l’inusuale attacco pubblico rivolto alla gestione del Comune dal capo della procura locale, Nunzio Fragliasso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Infiltrazioni mafiose. Sciolti due Comuni. I sindaci: "È ingiusto"

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