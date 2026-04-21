Infiltrazioni mafiose sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo | stop alle elezioni

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere i Comuni di Pagani e Arienzo a causa di infiltrazioni mafiose. Le elezioni in programma sono state sospese e non si terranno almeno per i prossimi diciotto mesi, salvo ulteriori proroghe. La decisione è stata presa su proposta del ministro dell’Interno. La situazione interessa le amministrazioni locali coinvolte e le procedure di gestione amministrativa sono state temporaneamente interrotte.

Niente elezioni. Se ne riparlerà - salvo ulteriori proroghe - almeno tra diciotto mesi. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deciso lo scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzata dei comuni di Pagani (Salerno) e Arienzo (Caserta). Arienzo A quattro giorni dalla presentazione delle liste, per Giuseppe Guida si conclude il mandato da sindaco e sfuma la ricandidatura. La gestione del Comune sarà affidata a una commissione straordinaria per i prossimi diciotto mesi. L’ormai ex sindaco ha annunciato ricorso considerando la decisione «ingiusta per un’intera comunità - dice - Non accetto che venga gettata un’ombra sulla mia persona e sull’amministrazione senza fatti chiari e inequivocabili.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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