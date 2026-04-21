Infiltrazioni della camorra sciolti i Comuni di Pagani Salerno e Arienzo Caserta

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere i Comuni di Pagani e Arienzo, entrambi situati in provincia di Salerno e Caserta. La decisione è stata presa su proposta del ministro dell’Interno, a seguito di indagini sulle infiltrazioni della camorra nelle amministrazioni locali. I provvedimenti di scioglimento sono stati adottati per motivi di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico. La misura riguarda le amministrazioni comunali coinvolte e mira a garantire la trasparenza.

La decisione è arrivata dal Consiglio dei ministri, che ha accolto la proposto del ministro dell'Interno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Condizionamenti della criminalità, sciolti i consigli comunali di Arienzo e PaganiTempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati... Dalle morti sul lavoro alle infiltrazioni della camorra in RivieraUn male subdolo, difficile da estirpare, che si annida nelle zone d’ombra del tessuto economico della Riviera di Rimini. Panoramica sull’argomento Si parla di: CASERTA, IL VASO DI PANDORA DELLO SCIOGLIMENTO PER CAMORRA FINISCE IN PARLAMENTO: L’ANTIMAFIA ACCENDE I RIFLETTORI. Infiltrazioni della camorra, sciolti i Comuni di Pagani (Salerno) e Arienzo (Caserta)A meno di un mese dalle elezioni per il nuovo sindaco, un terremoto politico scuote due Comuni della Campania: si tratta di Pagani, nella provincia di Salerno e di Arienzo, nella provincia di Caserta, ... fanpage.it Sciolti i Comuni di Pagani e Arienzo: decisione del Consiglio dei Ministri per infiltrazioni camorristicheIl Consiglio dei Ministri ha concluso i suoi lavori disponendo lo scioglimento dei Comuni di Pagani e Arienzo per infiltrazioni della criminalità organizzata. agro24.it