Incontro Cerano per la Cgil troppe incognite sul futuro occupazionale

Notizia in breve

La Cgil Brindisi e il Coordinamento industria hanno espresso preoccupazione riguardo all'incontro promosso da Confindustria presso il salone dell’Asi di Brindisi, con la partecipazione di Enel, sindacati e associazioni datoriali. La discussione si è concentrata sulle prospettive occupazionali future, evidenziando molte incognite e incertezze per i lavoratori coinvolti. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata al termine dell'incontro.