Incontro Cerano per la Cgil troppe incognite sul futuro occupazionale

Da brindisireport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cgil Brindisi e il Coordinamento industria hanno espresso preoccupazione riguardo all'incontro promosso da Confindustria presso il salone dell’Asi di Brindisi, con la partecipazione di Enel, sindacati e associazioni datoriali. La discussione si è concentrata sulle prospettive occupazionali future, evidenziando molte incognite e incertezze per i lavoratori coinvolti. Nessuna decisione definitiva è stata comunicata al termine dell'incontro.

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BRINDISI - La Cgil Brindisi e le categorie del Coordinamento industria esprimono forte preoccupazione per gli esiti dell’incontro promosso da Confindustria presso il salone dell’Asi di Brindisi, alla presenza di Enel, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, convocato per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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