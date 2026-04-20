Sispi Cgil e Cisl proclamano lo stato di agitazione permanente | A rischio tenuta economica e occupazionale

Fiom Cgil e Fim Cisl hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente dei lavoratori di Sispi a partire da lunedì 20 aprile, a causa del mancato rispetto del contratto di servizio e del piano industriale da parte dell’amministrazione comunale. Contestualmente, Sispi, Cgil e Cisl hanno annunciato un blocco degli straordinari e di tutte le attività. La decisione si inquadra in un confronto in corso tra le parti coinvolte.

Fiom Cgil e Fim Cisl, alla luce del mancato rispetto del contratto di servizio e del piano industriale di Sispi da parte dell’amministrazione comunale, proclamano lo stato di agitazione permanente dei lavoratori Sispi a decorrere da oggi, lunedì 20 aprile, con blocco degli straordinari e di tutte.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sanità, Cgil e Uil proclamano lo stato di agitazione del personale in LiguriaFp Cgil Liguria e Uil Fp Liguria hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della sanità in regione "a causa dell'insostenibile inerzia... Aggressioni verbali e violenza fisica: sindacati e lavoratori del 'Galilei' proclamano lo stato di agitazione“A capodanno si è verificata una grave aggressione ai danni di una lavoratrice addetta alle operazioni di imbarco su un volo diretto a Palermo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sispi, sindacati attaccano il Comune: Alla società solo 3,5 milioni su 24 di fondi destinati al digitale; Rifondazione Palermo: salvaguardare la natura pubblicistica della sicurezza informatica per la città - Pressenza; Rifondazione comunista: Il Consiglio fermi Lagalla e ridia a Sispi i fondi necessari a funzionare; Sispi, i sindacati: il Comune di Palermo smentisce se stesso. Sispi, i sindacati: il Comune di Palermo smentisce se stessoPALERMO – La vertenza Sispi S.p.A. si arricchisce di un capitolo paradossale: l’amministrazione comunale di Palermo sta di fatto sconfessando i propri atti deliberativi denunciano Fim Cisl, Fiom Cgi ... livesicilia.it Il decreto Primo maggio ricompatta Cigl, Uil e Cisl. L’autogol del governoLa legge delega scade venerdì e il governo non ha ancora depositato lo schema né convocato le parti sociali. Al Forum di Confcommercio, in presenza del sottosegretario al Lavoro Durigon, le tre sigle ... ilfoglio.it Sispi, i sindacati: “Il Comune smentisce se stesso. Approvano il piano industriale ma dirottano i fondi ai privati: solo 3,5 mln a Sispi su 24 disponibili” Palermo, 15 aprile 2026 “La vertenza Sispi S.p.A. si arricchisce di un capitolo paradossale: l’amministrazione facebook