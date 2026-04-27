Cgil | I diritti non si appaltano Troppe irregolarità in tutti i settori

Il Report 2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro segnala numerose irregolarità in vari settori, con un alto livello di non conformità riscontrato anche nella zona di Modena. Qui sono stati effettuati circa 2.000 controlli, secondo quanto riferito dalla Cgil, con un tasso di irregolarità che varia tra il 70% e l’80%. La questione riguarda principalmente il rispetto delle norme sui diritti dei lavoratori.

Il Report 2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha evidenziato criticità che non mancano anche a Modena dove il numero di controlli effettuati si avvicina ai 2mila, con un tasso di irregolarità riscontrate – spiega la Cgil – che oscilla tra il 70% e l’80%. Il Report, sottolinea il sindacato, "svela anche le debolezze del nostro tessuto produttivo, dove alla narrazione dell’eccellenza delle nostre produzioni non sempre si accompagna l’eccellenza delle scelte gestionali. Infatti le irregolarità sono trasversali a tutti i settori: dalla lavorazione carni all’industria chimica, dalla logistica all’agricoltura al settore bar e ristorazione, tanto per citarne alcuni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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