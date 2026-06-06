Incidente tra auto e pulmino lungo la Strada Statale 19 | conducente sotto shock

Nella notte, un incidente tra un’auto e un pulmino si è verificato sulla Strada Statale 19, tra Eboli e Battipaglia. Il conducente dell’auto è stato trovato sotto shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della notte lungo la Strada Statale 19, nel tratto che collega Eboli e Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un pulmino e un’automobile (Opel Corsa) si sono scontrati violentemente, provocando momenti di forte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Drammatico incidente tra due tir: muore uno dei conducenti. Tratto A21 chiuso

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