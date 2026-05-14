Incidente sulla strada statale 114 scontro tra auto

Alle 12 circa sulla strada statale 114, poco dopo la stazione ferroviaria di Galati Marina, si è verificato un incidente tra diversi veicoli. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non sono ancora stati forniti dettagli sui feriti o sui danni subiti dai veicoli coinvolti.

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Incidente sulla strada statale 114, poco più avanti della stazione ferroviaria di Galati Marina. Alcune auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate poco dopo le 12.30. Una vettura nell'impatto ha anche perso una ruota, finita lungo la carreggiata. Sul posto si è subito recata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente in A14 a ridosso della galleria San Basso, coinvolti due Tir e traffico bloccato Sullo stesso argomento Eboli, incidente sulla Strada Statale 18: morto un 70enne nello scontro tra due autoIncidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile, sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, a Eboli. Leggi anche: Incidente sulla statale 114, auto colpisce vetture in sosta Temi più discussi: Camion di traverso a Torre a Mare, scontro tra auto a Palese: traffico in tilt sulla statale 16; Statale 36, camion sfonda il guardrail e perde il carico: code fino a 4 km; Perde il controllo della moto e si schianta sulla statale, grave Arcangelo Corvaglia: è candidato alle elezioni di Maglie; Intervento dei Vigili del Fuoco di Matera per un incidente stradale sulla SS 99. Incidente sulla Statale 121, strada chiusa in entrambe le direzioni a Biancavilla qds.it/incidente-121-… x.com Scontro sulla Statale 106 a Mandatoriccio, traffico rallentato e disagiL’incidente ha coinvolto almeno due veicoli. A darne notizia l’associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ... cosenzachannel.it Schianto sulla statale a Paceco, muore motociclista di 40 anniTRAPANI – Tragedia lungo la strada statale 115, nel territorio di Paceco, dove un motociclista di 40 anni ha perso la vita in un incidente autonomo. La vittima è Luciano Crapisi, tecnico radiologo res ... livesicilia.it