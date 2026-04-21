Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo schianto tra un' auto e un mezzo pesante lungo la statale 690

Un nuovo incidente mortale si è verificato questa mattina in Abruzzo, lungo la statale 690, coinvolgendo un'auto e un mezzo pesante. Questa tragedia si aggiunge alla cronaca locale, portando a due il numero delle vittime in due giorni. La polizia sta effettuando i rilievi sul luogo dell’incidente, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

L'Abruzzo piange la seconda vittima della strada in due giorni a causa di un nuovo sinistro che si è verificato nella prima mattinata di martedì 21 aprile.È stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 690 Avezzano-Sora.L'incidente stradale è avvenuto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Schianto tra auto e camion, incidente stradale mortale in UmbriaPerugia, 31 gennaio 2026 – Incidente stradale mortale alle prime luci della mattinata di oggi sabato 31 gennaio. Incidente mortale sulla statale dello Stelvio a Tirano: schianto auto-moto, muore un 62enneL'incidente è avvenuto ieri, 18 marzo, lungo la ss38 in località Campano a Tirano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Moto fuori strada centra un cartello stradale, ferito 17enne. Nuovo incidente sulla Sp 141 a Treviglio -Foto/Video; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690; Incidente a Roma nord: si scontrano due auto e una moto, grave un 55enne; Incidente mortale sulla Salto Cicolana. Marco aveva scelto di tornare a Marcetelli e oggi avrebbe iniziato il nuovo lavoro. Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690Il tragico sinistro si è verificato a Balsorano lungo strada statale 690 Avezzano-Sora nella prima mattinata di martedì 21 aprile ... ilpescara.it Tragedia a Povoletto, motociclista finisce fuori strada: inutili i soccorsiIncidente mortale a Povoletto: 52enne perde il controllo della moto e si schianta contro un palo. Strada chiusa per i soccorsi. nordest24.it POLLA: TRE FERITI, TRA CUI UNA BAMBINA IN UN INCIDENTE SULLA SS19 Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la SS19, nei pressi dello svincolo che conduce alla zona industriale di Sant’Antuono. A scontrarsi sono stati un’automo - facebook.com facebook