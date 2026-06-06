Incidente sull' Appia tra auto e moto | morto un centauro

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto questa mattina sulla Via Appia, nel comune di Monte San Biagio. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il centauro non c’era già nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante i rilievi.

Drammatico incidente nelle prime ore di oggi tra un’automobile e una motocicletta sulla Via Appia. È successo a Monte San Biagio. Nello scontro, le cui cause sono ancora da accertare, il motociclista è deceduto. Non ci sarebbe stato infatti nulla da fare per l'uomo alla guida del mezzo a due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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