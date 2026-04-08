Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel pomeriggio di ieri sull'Ostigliese, nella zona di Valdaro, a Mantova. Un motociclista di 32 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in ospedale, dove è deceduto nelle ore successive. Ferito anche il passeggero della moto, le cui condizioni non sono state rese note. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 e le cause sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.

Mantova, 8 aprile 2026 – Non ce l'ha fatta il 32enne rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio, martedì 7 aprile, poco prima delle 17, sull'Ostigliese, nella zona di Valdaro a Mantova. Lo schianto. Gogolniceanu Vasile, di nazionalità moldava, era in sella a una moto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto. L'impatto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato per diversi metri e poi è finito a terra. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. I soccorsi. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è atterrato anche l'elicottero del 118 decollato da Verona, che ha trasportato il 32enne in condizioni critiche agli Spedali Civili di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, incidente tra auto e moto sull’Ostigliese: centauro 32enne morto in ospedale. Ferito il passeggero

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Il sostegno, per il momento, è arrivato anche dalla provincia di Brescia, di Mantova e di Trento. #veronanetwork #bardolinocapitalecultura2029 #provincia #bardolino - facebook.com facebook

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