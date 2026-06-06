Incidente mortale A7 riaperto il tratto dove ha perso la vita un camionista La situazione del traffico

Alle 5:15 di sabato 6 giugno, sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto, è stato riaperto il tratto chiuso dal pomeriggio di venerdì 5 giugno. La chiusura è stata causata da un incidente mortale che ha coinvolto un camionista all'altezza del chilometro 122. La strada era rimasta chiusa per più di un'ora e mezza. Il traffico è tornato regolare dopo la riapertura.

Intorno alle 5:15 di sabato 6 giugno 2026, sulla A7 Serravalle?-Genova, è stato riaperto il tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto verso Genova, chiuso dal pomeriggio di venerdì 5 giugno a causa di un incidente mortale avvenuto all'altezza del chilometro 122. Aggiornamenti traffico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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