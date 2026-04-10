Alle prime ore del mattino di oggi, 10 aprile 2026, un incidente ha coinvolto l’autostrada A1 tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola, causando la chiusura temporanea del tratto in direzione Bologna. Dopo alcune ore di chiusura, il traffico è stato riaperto sul tratto interessato. La circolazione ha subito rallentamenti e code lungo le zone limitrofe, mentre le autorità competenti hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Bologna. Chi viaggia verso Bologna può percorrere la A1 Panoramica. Si registrano circa 6 km di coda sull’autostrada A1 Direttissima in direzione Bologna a causa di un tamponamento avvenuto al km 31 che, secondo quanto si apprende, avrebbe coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Il tratto compreso tra il bivio con la A1 Panoramica e Firenzuola in direzione Bologna è rimasto chiuso dalle 7. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente tra il bivio con la Panoramica e Firenzuola. Tratto riaperto verso Bologna

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La circolazione ferroviaria sulla dorsale adriatica riprende gradualmente. Già riaperta ieri anche l'autostrada A14. - facebook.com facebook

Incidente A1 Direttissima, traffico in tilt sull’Autostrada del Sole @muoversintoscan x.com