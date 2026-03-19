Scontro mortale sulla Ispica-Pozzallo | perde la vita un camionista di 66 anni

Un incidente mortale si è verificato sulla strada SP 46 tra Ispica e Pozzallo nel Ragusano, coinvolgendo un camion e causando la morte di un uomo di 66 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il conducente. La polizia sta accertando le dinamiche dell’incidente.

Incidente mortale sulla SP 46 Ispica - Pozzallo, nel Ragusano. La vittima è un camionista, di 66 anni. Viaggiava a bordo di un autocarro che si è scontrato con un’auto. A causa del sinistro il mezzo pesante è uscito di strada ed il conducente è deceduto. L’uomo, residente a Ispica, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, una Peugeot, è stato trasportato all’ospedale di Modica. Sul posto per i rilievi di competenza i Carabinieri di Pozzallo e Modica oltre alle ambulanze del 118. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scontro mortale sulla Ispica-Pozzallo: perde la vita un camionista di 66 anni Articoli correlati Incidente mortale sull'A2, nei pressi di Campagna: camionista di 60 anni perde la vitaTragico incidente stradale, in questo pomeriggio, sull'A2 del Mediterraneo, in direzione Sud, prima dell'uscita di Campagna. Leggi anche: Incidente mortale sulla provinciale 120, perde la vita un ragazzo di 24 anni Approfondimenti e contenuti su Scontro mortale sulla Ispica Pozzallo... Scontro mortale sulla Ispica-Pozzallo: perde la vita un camionista di 66 anniIncidente mortale sulla SP 46 Ispica - Pozzallo, nel Ragusano. La vittima è un camionista, di 66 anni. Viaggiava a bordo di un autocarro che si è scontrato con un’auto. A causa del sinistro il mezzo p ... gazzettadelsud.it Incidente mortale nel Ragusano sulla SP 46 Ispica-Pozzallo, muore un camionista di 66 anniRAGUSA (ITALPRESS) – Incidente mortale sulla SP 46 Ispica – Pozzallo, nel Ragusano. La vittima è un camionista, di 66 anni. Viaggiava a bordo di un autocarro che si è scontrato con un’auto. A causa ... italpress.com