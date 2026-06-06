Incidente in un cantiere a Francavilla al Mare | grave un operaio colpito alla testa

Notizia in breve

Un operaio è rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente avvenuto in un cantiere a Francavilla al Mare, nella contrada Villanesi, venerdì pomeriggio. L’incidente si è verificato durante un intervento sulla rete idrica, coinvolgendo due operai. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.