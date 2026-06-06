Incidente in un cantiere a Francavilla al Mare | grave un operaio colpito alla testa

Da chietitoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un operaio è rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente avvenuto in un cantiere a Francavilla al Mare, nella contrada Villanesi, venerdì pomeriggio. L’incidente si è verificato durante un intervento sulla rete idrica, coinvolgendo due operai. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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Grave  incidente sul lavoro all'interno di un cantiere Aca in contrada Villanesi a Francavilla al Mare dove venerdì pomeriggio due operai sono rimasti feriti durante un intervento sulla rete idrica.In base a quanto si è appreso i due lavoratori stavano scaricando il calcestruzzo per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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