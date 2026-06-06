Incidente in un cantiere a Francavilla al Mare | grave un operaio colpito alla testa
Un operaio è rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente avvenuto in un cantiere a Francavilla al Mare, nella contrada Villanesi, venerdì pomeriggio. L’incidente si è verificato durante un intervento sulla rete idrica, coinvolgendo due operai. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.
Grave incidente sul lavoro all'interno di un cantiere Aca in contrada Villanesi a Francavilla al Mare dove venerdì pomeriggio due operai sono rimasti feriti durante un intervento sulla rete idrica.In base a quanto si è appreso i due lavoratori stavano scaricando il calcestruzzo per la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie e thread social correlati
Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enneUn grave incidente si è verificato oggi a Milano in un cantiere, quando un operaio di 50 anni è stato colpito al collo da un flessibile durante le...
Colpito da ictus in un cantiere edile: grave operaio di 50 anniUn operaio di 50 anni è stato colpito da un ictus in un cantiere a Pontecagnano poco dopo le 11.
Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Lissone, cede il terreno: operaio resta semisepolto nel cantiere; Cade da un’impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco; Incidente sul lavoro, crollo al cantiere del Mind: feriti due operai. Uil: Intensificare i controlli ispettivi; Infortunio sul lavoro: cede il terreno, travolto un operaio.
Geometra caivanese cade in un cantiere, operato ieri. Sessa Aurunca – Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta è avvenuto all’interno di un cantiere edile a Sessa Aurunca in provincia di Caserta. La vittima è un professionista, un geometra, residente a Ca facebook
Cede un ponteggio in un cantiere: due operai cadono da tre metri elivebrescia.tv/cede-ponteggio… via @ÈliveBrescia TV #Brescia #elive #Borno #Elisoccorso #incidente #lavoro #operai x.com
Francavilla: due operai feriti in un incidente in cantiere, uno è graveGrave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Francavilla al Mare, in via Sartorio (zona Villanesi), dove due operai sono rimasti feriti in un cantiere dell'Aca ... rete8.it
[General superheroes] Ci sono supereroi/vigilanti o le loro storie che abbiano toccato il concetto di non poter realmente intervenire in ogni crimine o incidente? Non poter essere ovunque tutto in una volta reddit
Lissone, cede il terreno in un cantiere edile: operaio feritoDopo essere stato raggiunto dai soccorritori, l'operaio è stato affidato alle cure del personale sanitario di AREU e successivamente trasportato in ospedale in codice giallo. mbnews.it