Colpito da ictus in un cantiere edile | grave operaio di 50 anni

Un operaio di 50 anni è stato colpito da un ictus in un cantiere a Pontecagnano poco dopo le 11. Si trovava in un edificio in costruzione quando ha avuto il malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha avviato accertamenti per verificare eventuali responsabilità. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un operaio edile di 50 anni è stato coloto da un improvviso malore in un cantiere a Pontecagnano. Poco dopo le 11, l’uomo si trovava in un edificio in costruzione quando è stato colpito da ictus. La centrale 118 ha allertato immediatamente un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e l’auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enneUn grave incidente si è verificato oggi a Milano in un cantiere, quando un operaio di 50 anni è stato colpito al collo da un flessibile durante le...

Pognano, colpito da un carrello porta cemento: grave operaio di 57 anniVenerdì 22 maggio, un operaio di 57 anni è stato colpito da un carrello porta cemento durante un infortunio sul lavoro in un’azienda di Pognano.

Temi più discussi: Lotta all’ictus, riconoscimento d’eccellenza per la provincia di Pesaro-Urbino premiata come provincia Angels; A Truong Sa, i medici militari prestano le prime cure a un pescatore colpito da ictus in mare.; Pesaro Urbino Provincia Angels: premiata la rete d’emergenza per la cura dell’ictus; Sono stati raccolti quasi 5,000 euro per un batterista colpito da ictus.

Jamie Foxx diventerà padre a 58 anni dopo l’ictus che lo ha colpito. L’attore aspetta un figlio dalla compagna Alyce Huckstepp, conosciuta nel 2023, e parla di una seconda possibilità ricevuta dalla vita. #JamieFoxx ift.tt/HrFk4Ry x.com

Qualcun altro ha avuto un colpo di spavento da questo nel fine settimana? reddit

Lecce premiata come Provincia Angels. Ospedale, Servizi di Emergenza e Scuole insieme per garantire gli esiti migliori alle persone colpite da ictusLECCE - La Stroke Unit dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, il Sistema 118 della ASL Lecce e le scuole primarie Lecce e provincia sono stati premiati oggi come ... corrieresalentino.it

Bosnia, Ratko Mladic colpito da ictus in carcere: è in condizioni graviIl criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo all'Aia, avrebbe subito un lieve ictus e le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento, secondo quanto riferito ... tg24.sky.it