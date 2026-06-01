Colpito da ictus in un cantiere edile | grave operaio di 50 anni
Un operaio di 50 anni è stato colpito da un ictus in un cantiere a Pontecagnano poco dopo le 11. Si trovava in un edificio in costruzione quando ha avuto il malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito l’uomo in ospedale in condizioni gravi. La polizia ha avviato accertamenti per verificare eventuali responsabilità. Nessun altro ferito è stato segnalato.
Un operaio edile di 50 anni è stato coloto da un improvviso malore in un cantiere a Pontecagnano. Poco dopo le 11, l’uomo si trovava in un edificio in costruzione quando è stato colpito da ictus. La centrale 118 ha allertato immediatamente un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi e l’auto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Incidente nel cantiere di Mind, colpito al collo da un flessibile: grave operaio 50enneUn grave incidente si è verificato oggi a Milano in un cantiere, quando un operaio di 50 anni è stato colpito al collo da un flessibile durante le...
Pognano, colpito da un carrello porta cemento: grave operaio di 57 anniVenerdì 22 maggio, un operaio di 57 anni è stato colpito da un carrello porta cemento durante un infortunio sul lavoro in un’azienda di Pognano.
Temi più discussi: Lotta all’ictus, riconoscimento d’eccellenza per la provincia di Pesaro-Urbino premiata come provincia Angels; A Truong Sa, i medici militari prestano le prime cure a un pescatore colpito da ictus in mare.; Pesaro Urbino Provincia Angels: premiata la rete d’emergenza per la cura dell’ictus; Sono stati raccolti quasi 5,000 euro per un batterista colpito da ictus.
??Il caso riguarda un presunto errore al triage in pronto soccorso nella gestione di un paziente poi colpito da ictus ischemico. ??La Cassazione ha escluso la responsabilità dei sanitari perchéil nesso causale difetta anche secondo il criterio facebook
Jamie Foxx diventerà padre a 58 anni dopo l’ictus che lo ha colpito. L’attore aspetta un figlio dalla compagna Alyce Huckstepp, conosciuta nel 2023, e parla di una seconda possibilità ricevuta dalla vita. #JamieFoxx ift.tt/HrFk4Ry x.com
Qualcun altro ha avuto un colpo di spavento da questo nel fine settimana? reddit
Lecce premiata come Provincia Angels. Ospedale, Servizi di Emergenza e Scuole insieme per garantire gli esiti migliori alle persone colpite da ictusLECCE - La Stroke Unit dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, il Sistema 118 della ASL Lecce e le scuole primarie Lecce e provincia sono stati premiati oggi come ... corrieresalentino.it
Bosnia, Ratko Mladic colpito da ictus in carcere: è in condizioni graviIl criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato all'ergastolo all'Aia, avrebbe subito un lieve ictus e le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento, secondo quanto riferito ... tg24.sky.it