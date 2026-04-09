Teramo incidente in galleria tra pullman e furgone | traffico rallentato sull’A24

Un incidente si è verificato questa mattina in una galleria sull’A24, coinvolgendo un pullman e un furgone. Le prime ricostruzioni indicano che l’impatto sarebbe avvenuto durante un tentativo di sorpasso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il traffico sull’autostrada è rallentato in entrambe le direzioni. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o dettagli aggiuntivi sulla dinamica.

La dinamica dell’incidente Secondo le prime informazioni disponibili, l’impatto sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso. Il furgone avrebbe urtato lateralmente il pullman, perdendo successivamente il controllo e andando a impattare contro il guardrail. Il mezzo si è poi ribaltato sulla carreggiata, con il carico che si è disperso sull’asfalto. Intervento dei soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Teramo, insieme ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine per i rilievi del caso. L’area è stata messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Il conducente del furgone, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Citypescara.com

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