Un incidente aereo a Valbrembo coinvolge un pilota 19enne, che è stato trasferito in terapia intensiva. I familiari, anch’essi in condizioni critiche, hanno riferito che il giovane ha aperto gli occhi e si mostrano fiduciosi. Venerdì è prevista l’autopsia sul pilota. Lunedì si terrà l’ultimo saluto al ragazzo, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

LA TRAGEDIA. I familiari in Terapia intensiva: «Ha aperto gli occhi, siamo fiduciosi». Venerdì 5 giugno l’autopsia sul pilota. Gli occhi che si aprono, le mani che si stringono per dire «ci sono» e «siamo qui». Sono piccoli progressi quelli che lentamente, il pilota 19enne compie giorno dopo giorno nella speranza di tutti quelli che gli sono vicino che torni, seppur gradatamente, alla vita di prima. Il giovane milanese subito dopo il gravissimo incidente aereo avvenuto lunedì 1° a Valbrembo è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato immediatamente sottoposto a un primo intervento chirurgico ed ora è costantemente monitorato nel reparto di Terapia intensiva. «Ha aperto gli occhi e questo è motivo di sollievo per noi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Incidente aereo a Valbrembo, migliora il 19enne. E lunedì l’ultimo saluto a Daniel

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