Chi era Daniel Taino morto nell’incidente aereo di Valbrembo

Da ecodibergamo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniel Taino, di 26 anni, è morto nell’incidente aereo avvenuto a Valbrembo. Aveva dedicato la sua vita alla passione per il volo, coltivata fin dai tempi delle superiori.

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IL PROFILO. Daniel Taino aveva 26 anni e alle spalle una vita troppo breve dedicata alla sua passione per il volo, coltivata sin dalle superiori. Non per nulla aveva frequentato l’istituto aeronautico di Bergamo. A Pianengo, il paese di 2.600 abitanti della Cremasca in cui viveva, tutti conoscevano quel ragazzo alto e simpatico che si vedeva tornare a casa in divisa sin da giovanissimo. Uno shock quando lunedì, verso le 19, si è diffusa la notizia della tragedia. «Un colpo durissimo – commenta affranto il sindaco Roberto Barbaglio – siamo tutti sconvolti, in questi momenti non ci sono parole se non cercare, per quanto possibile, di far sentire il nostro abbraccio e la nostra vicinanza ai familiari». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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