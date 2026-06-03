Oggi sarà effettuata l’autopsia sul corpo di un pilota di 26 anni deceduto lunedì in un incidente aereo a Valbrembo. L’incidente è avvenuto mentre il pilota stava impartendo una lezione di volo a un allievo di 19 anni, che è sopravvissuto. L’aereo, un Cessna 152, si è schiantato durante il volo. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Daniel Taino, il 26enne morto lunedì nello schianto del suo Cessna 152, mentre dava una lezione di volo a un 19enne, che è sopravvissuto al terribile incidente. Questo il volere del magistrato di Bergamo che indaga sull’incidente avvenuto a Valbrembo. In merito al sinistro, gli esperti hanno riferito che il Cessna con alla guida l’allievo stava effettuando un atterraggio “touch and go” che consiste nel toccare terra e riprendere quota. Purtroppo nella risalita il Cessna è andato a impattare contro i fili dell’alta tensione e ha perso quota. A quel punto David ha capito che non avrebbe più recuperato l’aereo e ha fatto in modo di cadere sul suo lato, cercando di salvaguardare l’allievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Daniel Taino, il pilota aereo morto nell’incidente a Valbrembo si è sacrificato per salvare l’allievo

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Daniel Taino aveva 26 anni e alle spalle una vita troppo breve dedicata alla sua passione per il volo, coltivata sin dalle superiori. Non per nulla aveva frequentato l’istituto aeronautico di Bergamo. x.com

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