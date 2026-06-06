Incendio nella notte a Capaci | danneggiata una stazione di servizio si indaga sulla pista dolosa

Notizia in breve

Nella notte a Capaci si è verificato un incendio che ha danneggiato una stazione di servizio Eni. Le fiamme hanno provocato danni significativi all’impianto di carburante. Le forze dell’ordine stanno indagando su una possibile origine dolosa dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio e monitorano la situazione.