Incendio nella notte a Capaci | danneggiata una stazione di servizio si indaga sulla pista dolosa
Nella notte a Capaci si è verificato un incendio che ha danneggiato una stazione di servizio Eni. Le fiamme hanno provocato danni significativi all’impianto di carburante. Le forze dell’ordine stanno indagando su una possibile origine dolosa dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio e monitorano la situazione.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme hanno colpito un distributore di carburante. Un violento incendio è scoppiato nella notte a Capaci, provocando ingenti danni a una stazione di servizio Eni. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo ha interessato in particolare l’area dell’impianto, causando danni significativi alle strutture presenti. Tra le conseguenze più gravi, due colonnine per l’erogazione del Gpl sono state pesantemente danneggiate, mentre un veicolo parcheggiato nell’area autolavaggio è stato completamente distrutto dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui il distaccamento di Carini, il distaccamento Nord 1 di San Lorenzo e il nucleo Nbcr, specializzato nella gestione di situazioni che coinvolgono sostanze potenzialmente pericolose. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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