Un incendio ha danneggiato le giostrine nella zona della Sanità. Le fiamme hanno distrutto le strutture, portando alla sospetta natura dolosa dell’evento. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sarebbe anche un collegamento con il pagamento di un pizzo sulla sosta nelle vicinanze. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e verificare eventuali responsabilità.

Ci sarebbe anche la pista dei «posti auto» tra le ipotesi battute in queste ore in merito all’incendio delle giostrine alla Sanità. Un rogo brutale, che nella tarda mattinata di ieri ha catapultato il quartiere indietro nei decenni: la zona sta rinascendo, a livello culturale (con la riapertura del Cimitero delle Fontanelle, per esempio), nell’appeal per i turisti, nell’indotto e nell’incremento di economia pulita. Ma nelle ultime ore è sembrato di tornare alla «Sanità» grigia in cui imperversava l'antistato. Saranno le immagini delle telecamere piazzate sull’area giochi, al vaglio degli inquirenti, a chiarire chi abbia appiccato le fiamme. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incendio alla Sanità, giostrine distrutte dalle fiamme, si batte la pista dolosa: pizzo sulla sosta

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Incendio Rione Sanità

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Rione Sanità, incendio doloso distrugge le giostrine di piazzetta San Vincenzo ift.tt/m26kLpK x.com

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