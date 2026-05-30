Un incendio doloso ha danneggiato la linea ferroviaria nel tratto del Brennero. Le autorità stanno indagando sulla pista anarchica. Non ci sono state interruzioni o code sulla strada statale e sull’autostrada, nonostante le preoccupazioni legate a una manifestazione ambientalista in Tirolo che avrebbe potuto bloccare il traffico verso l’Austria. Nessun altro dettaglio sulle modalità dell’incendio o sui sospetti.

Il temuto blocco dell'Autostrada del Brennero per la manifestazione ambientalista in Tirolo non ha provocato code e ripercussioni sul traffico da e verso l'Austria. Ritardi fino a 100 minuti e rallentamenti, invece, si sono verificati sulla linea ferroviaria Verona Porta Nuova-Brennero per il sabotaggio incendiario di due cabine elettriche tra Dolcè e Peri. La polizia scientifica ha rinvenuto nelle vicinanze delle infrastrutture un accendino e residui di liquidi usati per accelerare la combustione, indizi che dunque certificano la dolosità del gesto. Acquisite le immagini della videosorveglianza situata poco lontano dalle centraline, la Digos veronese lascia aperte le piste che riconducono all'ambiente eco-anarchico del Nord Est. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Brennero, incendio doloso sulla linea ferroviaria. Si indaga sulla pista anarchica

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Brennero, l’incendio alle centraline della ferrovia è doloso: si indaga sulla pista anarco-ambientalista x.com

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