in vacanza senza schermo la proposta di airbnb per il detox dallo smartphone

È arrivato il momento delle vacanze estive, il tanto atteso periodo dell’anno in cui staccare dal lavoro e ricaricare le pile dopo mesi di grigia routine. Un fenomeno che sta assumendo i contorni del “sacro” per milioni di italiani. Le nuove “ferie” degli italiani. I dati emersi da un sondaggio svolto da Community – Research & Analysis parlano chiaro, il 37% degli italiani dichiara esplicitamente di aver modificato le proprie priorità, mettendo il tempo libero, il benessere personale e le vacanze sullo stesso identico piano del lavoro. Di più, perché per il 40% dei rispondenti la vacanza rappresenta proprio il momento ideale per “ staccare dalla routine ”, “ condividere esperienze con amici e compagni ” (28%) e “ scoprire luoghi e tradizioni locali ” (28%). 🔗 Leggi su Panorama.it

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