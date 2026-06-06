In Italia, il rapporto tra debito delle famiglie e Pil è inferiore rispetto a quello di altri Paesi con economie più forti. Questo dato indica una minore esposizione delle famiglie italiane a debiti rispetto a quelle di nazioni più sviluppate. La discussione sulla stabilità finanziaria di un Paese si concentra spesso sul debito pubblico, ma il livello di indebitamento delle famiglie rappresenta un elemento distintivo nel panorama economico nazionale.

Quando si parla di solidità finanziaria di un Paese, il riflesso condizionato è sempre lo stesso: guardare il debito pubblico. È una specie di rito civile, come lamentarsi del traffico o del commercialista. L’Italia, in questa narrazione, parte quasi sempre con il cartellino giallo: Stato indebitato, crescita debole, produttività bassa, conti pubblici sotto osservazione. Tutto vero. Ma non tutta la verità. Esiste un altro indicatore, molto meno popolare nel dibattito pubblico, che racconta una storia diversa: il debito delle famiglie in rapporto al Pil. Secondo il Global Debt Database del Fondo Monetario Internazionale, il debito delle famiglie pesa per il 125,4% del Pil in Svizzera, il 112,1% in Australia, il 100,1% in Canada, il 93,6% nei Paesi Bassi, il 90,1% in Corea del Sud, il 76,2% nel Regno Unito, il 69,4% negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - In Italia il debito delle famiglie in rapporto al Pil è molto più basso che in Paesi più solidi: un patrimonio strategico

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