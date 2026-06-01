Dopo il Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha dichiarato di essere molto più sereno e felice nel rapporto con Antonella Elia. L’attore è entrato due volte nella casa per confrontarsi con l’ex compagna e hanno promesso di rivedersi dopo il reality. Non ci sono altre informazioni sui dettagli della relazione attuale tra i due.

In che rapporti sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo il Grande Fratello Vip? Lui per ben due volte è approdato nella casa più spiata dagli italiani per avere un confronto con l'ex compagna e si erano promessi di rivedersi dopo il reality. L'ex gieffina nei giorni scorsi ha svelato che l'incontro tra loro c'è stato subito, ma non c'è stata nessuna riconciliazione. La showgirl ha spiegato che continueranno a volersi bene, ma solo come amici. Ospite di Lisa Fusco nel programma 'A tutto gossip' anche lui si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul loro confronto avvenuto lontano dai riflettori.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pietro Delle Piane sul rapporto con Antonella Elia svela: “Siamo molto più sereni e felici”

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Pietro Delle Piane e Antonella Elia Rivelazioni e Gelosie

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