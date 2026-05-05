Elon Musk sempre più ricco il suo patrimonio vale il Pil di interi Paesi

Negli ultimi giorni, la cifra stimata della fortuna di Elon Musk è cresciuta, portando il suo patrimonio a superare quello di alcuni Paesi. La sua ricchezza si misura ormai in trilioni di dollari, un valore che si evolve rapidamente con le variazioni di mercato e le nuove operazioni. In poche settimane, piccole fluttuazioni hanno avuto un impatto significativo sulla sua posizione finanziaria, rendendo la sua ricchezza paragonabile a interi Stati.

Quando si ragione in miliardi e trilioni, anche pochi giorni possono contribuire a generare una fortuna. Ne sa qualcosa Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Nel primo weekend di maggio, infatti, il miliardario di origine sudafricana ha raggiunto un nuovo traguardo in termini di patrimonio netto, superando quota 800 miliardi di dollari e consolidando la sua posizione di uomo più ricco del pianeta. La mostruosa ricchezza di Musk. La cifra è semplicemente mostruosa, utilizzando come raffronto i dati della Banca Mondiale, la ricchezza di Musk è maggiore del Prodotto interno lordo di ben 176 paesi, non solo di piccoli Stati, ma anche di colossi come gli Emirati Arabi Uniti (547 miliardi) e di potenze nucleari come il Pakistan (410 miliardi).🔗 Leggi su Panorama.it

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Elon Musk alcanza un patrimonio mayor a US$ 800 mil millones

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