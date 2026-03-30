In occasione di una riunione in Prefettura a Genova, è stata avviata una discussione sul crescente numero di truffe, con particolare attenzione alle vittime anziane e a soggetti vulnerabili. Il tavolo di coordinamento regionale si è concentrato su iniziative di prevenzione dei reati di natura finanziaria, coinvolgendo diverse autorità e istituzioni. La riunione rappresenta il primo passo di un percorso di intervento condiviso.

A Genova, in Prefettura, si è svolta la prima riunione operativa del tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione dei reati di truffa, in particolare di natura finanziaria, nei confronti della popolazione di età più avanzata e dei soggetti più deboli. Il tavolo si è riunito in attuazione dei protocolli d’intesa che il Ministero dell’Interno ha sottoscritto con Abi (Associazione bancaria italiana) e Poste Italiane per la prevenzione e il contrasto delle truffe, fenomeno in costante evoluzione che sta interessando un numero crescente di cittadini. Hanno partecipato anche Regione Liguria, Città Metropolitana, Comune di Genova, Anci Liguria, vertici delle forze dell’ordine e Associazioni dei consumatori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Truffe in aumento: non solo anziani tra le vittime

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