Il turismo non si ferma e lo Iat cambia marcia e punta sulla qualità
Nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri è stata presentata una nuova strategia per il settore turistico di Verona. Lo Iat ha annunciato un cambio di rotta, concentrandosi sulla qualità dei servizi offerti. La proposta prevede un aggiornamento delle attività e un rafforzamento delle iniziative per migliorare l’esperienza dei visitatori. La comunicazione si rivolge agli operatori e alle istituzioni coinvolte nel turismo locale.
Nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri è stata illustrata la nuova strategia integrata per il settore turistico di Verona. Il passaggio della gestione dello Iat cittadino alla Destination Verona & Garda Foundation, avvenuto il 1° aprile scorso, ha segnato una svolta nel percorso di costruzione di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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