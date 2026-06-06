Il turismo non si ferma e lo Iat cambia marcia e punta sulla qualità

Notizia in breve

Nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri è stata presentata una nuova strategia per il settore turistico di Verona. Lo Iat ha annunciato un cambio di rotta, concentrandosi sulla qualità dei servizi offerti. La proposta prevede un aggiornamento delle attività e un rafforzamento delle iniziative per migliorare l’esperienza dei visitatori. La comunicazione si rivolge agli operatori e alle istituzioni coinvolte nel turismo locale.