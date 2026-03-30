A Verona, il settore del turismo continua a crescere, con quasi 20 milioni di presenze registrate nel 2025, segnando un aumento dell’1,9% rispetto all’anno precedente. In questo contesto, l’ufficio di accoglienza turistica, noto come Iat, cambia gestione e passa alla Destination Verona & Garda Foundation. La modifica mira a migliorare il servizio e l’organizzazione delle attività di accoglienza nella zona.

Svolta per il turismo in città. Dal 1° aprile nuovi contratti e gestione integrata per accogliere gli oltre 20 milioni di visitatori della provincia Il turismo a Verona continua a segnare numeri da record, con un 2025 che ha registrato quasi 20 milioni di presenze in tutta la provincia, segnando un aumento del 1,9% rispetto all'anno precedente. E solo nella città capoluogo si sono contati 3,3 milioni di visitatori, rendendo la gestione dei flussi una priorità assoluta per il Comune. In questo scenario, è stato approvato un accordo che affida la gestione dell'ufficio informazioni e accoglienza turistica (Iat) alla Destination Verona & Garda Foundation, segnando il passaggio da una gestione frammentata a un modello integrato e professionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Accoglienza, si cambia: lo Iat passa a Destination Verona & Garda Foundation

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