Il tecnico siciliano è volato ieri a Istanbul per firmare | Sono emozionato non vedo l’ora di iniziare Italiano lascia l’Italia e raddoppia Al Besiktas un biennale da 6 milioni

Un allenatore italiano ha raggiunto Istanbul per firmare un contratto biennale con il club turco, con un ingaggio di 6 milioni di euro. Dopo aver lasciato il suo precedente incarico in Italia, ha dichiarato di essere emozionato e impaziente di iniziare. La trattativa con il Besiktas si è conclusa dopo alcuni giorni di negoziazioni, portando il tecnico a trasferirsi all’estero per la nuova avventura.

Dopo aver lasciato il Bologna Italiano raddoppia: il suo ingaggio. E’ sbarcato ieri a Istanbul, l’ormai ex tecnico rossoblù, che dopo giorni di corteggiamento da parte del Besiktas ha rotto gli indugi. La dirigenza turca ha preparato per lui un contratto biennale da 6 milioni netti: la Turchia non sarà un top campionato europeo, ma le big turche stanno crescendo e l’ingaggio è sì da top manager. Alla fine, quindi, è arrivato l’affondo del Besiktas, che tra l’altro un mese fa aveva sondato Orsolini, con cui il Bologna continua a cercare l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Italiano si consola così anche dal fatto di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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